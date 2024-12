CERVETERI - È iniziato il trattamento contro la cocciniglia tartaruga sui pini della necropoli della Banditaccia. L'aggressione degli esemplari era stata individuata nell'autunno del 2023. I primi casi di infestazione da cocciniglia tartaruga sui pini sono stati registrati a Napoli nel 2015; successivamente ha colpito la Campania e il Lazio e in particolar modo Roma. Anche se l'invasione a Cerveteri è più recente e ha causato conseguenze minori, si tratta comunque di un rischio anche per la sicurezza e l'incolumità pubblica in quanto il parassita indebolisce i pini fino a farli morire nel giro di pochi anni.

Per cercare di risolvere il problema si è proceduto con un intervento fitoiatrico tramite endoterapia a bassa pressione: «Si iniettano dosi di insetticida nel sistema xilematico del tronco degli alberi - ha spiegato il dottore forestale, Carlo Mascioli - così che, da lì, grazie al flusso linfatico arrivino sino alla chioma. Così facendo si evita sia di inquinare l’ambiente con sostanze chimiche che di intossicare e contaminare persone e animali, con un notevole risparmio economico per le minori quantità di prodotto utilizzate». Il dottore Forestale ha inoltre sottolineato l'importanza di intervenire prontamente «stroncando sul nascere l'infestazione, per evitare che i pini si indeboliscano e diventino più suscettibili al parassita, e i trattamenti meno efficaci».

