CIVITAVECCHIA – L’Anc (associazione regionale del Lazio di categoria trasporto, persone e mobilità) prima e Federnoleggio poi avevano sollevato perplessità sulla gara europea del valore complessivo di 84,8 milioni di euro bandita a luglio dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale per l'assegnazione in concessione dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri delle navi da crociera che attraccano al porto di Civitavecchia.

Entrambe le associazioni avevano auspicato una revoca, o l’annullamento del bando, chiedendo anche al Comune di sostenere la causa.

E in questi giorni è stata Civitavecchia Servizi Pubblici a fare il primo passo, impugnando al Tar il bando che prevede una concessione dal 2025 al 2041 coprendo in particolare tre collegamenti: dal porto al varco di uscita di largo della Pace, dal porto all’aeroporto di Fiumicino e dal porto alla stazione ferroviaria di Civitavecchia. Proprio questo aspetto è quello su cui si fonderebbe il ricorso presentato dalla municipalizzata, che non vedrebbe tutelata la propria attività.

In base all’accordo sottoscritto nel 2020 dal Comune di Civitavecchia e dall’Adsp, infatti, Csp - insieme a Port Mobility - svolge il servizio speciale dedicato attraverso il collegamento diretto porto-stazione; un servizio che, in questi anni, si è rivelato fondamentale per le casse della municipalizzata, con introiti importanti per tenere in piedi i conti della società. A quell’accordo ne sarebbe dovuto seguire un nuovo, pronto per essere siglato ma rimasto però nei cassetti e non firmato da entrambe le parti, prima della fine dell’amministrazione Tedesco. Oggi, rischiare di perdere questo tipo di servizio rappresenterebbe un danno ingente per la municipalizzata e per il suo socio unico, il Comune, che a questo punto non è escluso possa fare appello ai giudici amministrativi del Lazio ad adiuvandum, sostenendo la causa della sua partecipata.