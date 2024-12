FIUMICINO - Il lupo nel nostro territorio c’è e si riproduce: si è conclusa con successo l’operazione “lupo” dell’Oasi Lipu di Castel di Guido, con importanti risultati e con una significativa donazione della Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro: «Abbiamo donato come farmacia sociale circa 1900 euro (1500 dalla farmacia sociale e il resto donato dai cittadini) per aiutare la Lipu a portare avanti il monitoraggio della specie – spiega il dott. Marco Tortorici – . Siamo fieri di collaborare con loro da tempo al fine di preservare una specie animale importante per il nostro territorio e per permettere ai volontari di monitorarla con gli strumenti adeguati».

«Tutto è iniziato un anno fa – raccolta Alessia De Lorenzis, responsabile della Lipu Oasi di Castel di Guido – quando il dott. Tortorici si è offerto, come farmacia sociale, di aiutarci con il progetto dedicato alla tutela del lupo nella riserva del litorale romano. I fondi raccolti sono stati usati per le fototrappole, altri strumenti per lo studio e la ricerca, nonché per materiali di consumo che di solito sono a spese dei volontari. L’aiuto ricevuto è stato molto concreto e ci ha permesso di migliorare la ricerca della specie anche ad Aranova, Fregene e Palidoro. Con questi progressi abbiamo finalmente avuto una buona notizia: la nascita di alcuni cuccioli ha confermato l’avvenuta riproduzione del lupo nel nostro territorio.

Purtroppo, abbiamo riscontrato anche la morte di una lupa: questo sta a significare che il nostro lavoro di comunicazione e progettazione non basta, c’è ancora molto da fare. Per questo gli aiuti concreti, come quello ricevuto dalla farmacia sociale e della comunità sono fondamentali. Come fondamentale è stato il supporto per salvare la giovane lupa lo scorso anno che, purtroppo, non ce l’ha fatta».

Ma la novità è che la collaborazione fra la Farmacia Salvo D’Acquisto e la Lipu Oasi Castel di Guido si rafforza ancor di più con un’iniziativa tutta natalizia: «Presso la nostra farmacia sarà possibile ottenere, con una donazione simbolica, i pacchi di Natale della Lipu», spiega il dott. Tortorici.

«Tali pacchi – aggiunge Alessia De Lorenzis – contengono prodotti biologici che contribuiscono alla conservazione degli habitat rurali che sono a rischio in tutta Italia. Fanno, quindi, bene alla salute e offrono sostegno al lavoro degli agricoltori. Il lancio dei pacchi, con l’inizio dell’evento “Natura per Natura” avverrà il weekend del 2-3 di dicembre, ma da adesso è possibile prenotarli».