LADISPOLI - Il piccolo Samuele omaggiato a "Nati per leggere ... al mare". Il giovanissimo ladispolano è risultato vincitore del "Premio Città di Ladispoli", conferitogli per la scrittura di una favola ambientata al Columbia (location dove questa estate si svolgono le iniziative di Nati per leggere). «Abbiamo ascoltato delle incantevoli storie sui colori, su quanto siano tutti belli, così unici e diversi tra loro», hanno raccontato i promotori dell'iniziativa. «Come sempre, ai nuovi nati, è stata regalata la bustina "Lettori si nasce!" contenente il primo libro della bibliografia "Nati per leggere"».

