Nasconde droga nel sottotetto, arrestato un 43enne. Ieri mattina in via Garbini, nel corso di un più ampio servizio volto al contrasto dello spaccio di droga attraverso una serie di perquisizioni sotto la guida della Procura, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza il 43enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Soriano nel Cimino infatti, supportati dai rinforzi dei colleghi della Stazione di Grotte Santo Stefano, hanno rinvenuto tra le tegole del sottotetto della casa un involucro di cellophane contenente circa 62 grammi di hashish e barattolo di vetro con 3 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continua quindi il giro vite contro lo spaccio di stupefacenti messo in atto dai carabinieri di Soriano nel Cimino che dall’inizio dell’estate ad oggi, con grandissimo impegno hanno tratto in arresto 11 persone, altrettanti sono stati deferiti in stato di libertà, mentre 33 persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori; in totale sono stati sequestrati più di 6 chili di sostanze stupefacenti di diverso tipo, assestando quindi una serie di duri colpi alla piccola criminalità locale dedita a quest’attività delittuosa.