Nella città con gli stipendi più bassi d’Italia, l’attenzione di troppi sembra concentrarsi su erbacce e birre in piazza, tanto che le istituzioni sono nel più completo silenzio di fronte alle richieste di garanzia e stabilizzazione dei lavoratori.

Le richieste di incontro con l’amministrazione cadono nel vuoto, eppure li vediamo in prima pagina, con sorrisi smaglianti, ad ogni inaugurazione, compresa quella delle “ronde” di quartiere.

In questo contesto, lavoratori e sindacalisti si sono uniti per dare vita, anche a Viterbo, alla Confederazione Cobas. Un’organizzazione forte, radicata in tutti i settori, pubblico, privato e scuola, che mette in campo percorsi di lotta per riprenderci, tutti i diritti. Non solo i diritti, che ancora esistono su carta, ma non vengono applicati, ma anche tutti quelli che negli anni sono stati cancellati, ma sono giusti e ci appartengono.

Invitiamo tutto il territorio all’inaugurazione domani, giovedi 13 luglio, alle 18 in via Garbini 51, se vogliamo vincere, a partire dal cambiamento radicale di questa città, dobbiamo essere in grado di uscire dal nostro singolo posto di lavoro per organizzarci uniti ogni volta che un lavoratore viene sfruttato, sentendoci sempre coinvolti in prima persona.

A seguire verrà offerto aperitivo e note.