TARQUINIA – Servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Viterbo sul litorale viterbese anche in questo weekend: il personale della Polizia di Stato della Questura e del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tarquinia, unitamente al personale della sezione Polizia stradale di Viterbo e del Reparto prevenzione crimine di Roma, hanno operato nell’ultimo fine settimana diversi controlli a persone e veicoli. I controlli, finalizzati a garantire il rispetto delle normative vigenti, soprattutto da parte dei locali della “movida notturna” sono stati estesi ad alcuni esercizi pubblici situati a Tarquinia Lido e Montalto Marina. Sono state identificate 345 persone, alcune di nazionalità straniera, di cui 32 sono risultate positive in banca dati interforze per reati di vario genere e sono stati controllati 202 veicoli. Sono state rilevate e contestate diverse infrazioni al codice della strada, in particolare per l’uso del cellulare durante la guida del mezzo. La Polizia di Stato del Commissariato di Tarquinia, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini per atti vandalici commessi nelle ore notturne, ha inoltre denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, due minorenni che, giunti a Tarquinia da un altro comune viterbese a bordo di motorini, avevano prima tentato di asportare prodotti da una bancarella esposta sul lungomare e poi danneggiato un’autovettura parcheggiata, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. È in corso di valutazione l’applicazione di misure di prevenzione al fine di evitare che i giovani possano reiterare le loro condotte illecite. Inoltre, sempre gli agenti del Commissariato hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un 30enne, poiché, in concorso con un complice, aveva picchiato una persona all’interno di un esercizio commerciale di Tarquinia con un bastone, procurandogli lesioni. Infine, la Polizia di Stato ha denunciato un ventisettenne che si era reso responsabile, in un unico disegno criminoso, di atti persecutori nei confronti della ex convivente, tentate lesioni aggravate, danneggiamento e porto abusivo di armi, fatto salvo il principio della presunzione di innocenza. I controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto; i dispositivi di controllo del territorio, dedicati alle zone del litorale della provincia, con particolare attenzione ai giorni di fine settimana e al periodo di Ferragosto, caratterizzato da un incremento delle presenze.

