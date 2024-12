ALLUMIERE - Il consigliere comunale di maggioranza di Allumiere, Giovanni Sgamma, mantiene le promesse e con impegno è riuscito a risolvere alcune problematiche e criticità.

"Tempo fa presi un impegno con i residenti di via delle Grotte e Contrada Montello, i quali erano esasperati per la continua movida poco "educata" e senza orari - spiega il consigliere comunale di Allumiere, Giovanni Sgamma - in questi giorni abbiamo concretizzato il nostro impegno grazie ad Andrea Gigio e i suoi uomini installando una telecamera (acquistata dal sottoscritto grazie a sponsor privati) all'altezza dei civici 22 e 23 di Contrada Montello".

Un altro impegno che il consigliere Sgamma aveva preso con gli stessi residenti era l'installazione di dissuasori sulla strada di via delle Grotte: "Siamo in fase di perfezionamento dell'acquisto sempre tramite privati - prosegue il consigliere Sgamma - colgo l'occasione per ricordare che a breve verrà istituito il senso unico (in via sperimentale) su via delle Mimose nella frazione di La Bianca, come deliberato nell'ultima commissione che ho presieduto da presidente lo scorso 6 maggio. Ringrazio anche in questa sede i presenti alla seduta per la collaborazione data, per la maggioranza ringrazio i consiglieri Galimberti e Cammilletti, per la minoranza i consiglieri Fracassa e Pasquini". Sgamma poilarka dei progetti che ha in serbo per quanto riguarda la sua delega all'Urbanistica: "Il giorno 26 settembre abbiamo trasmesso presso gli uffici della regione Lazio il nostro progetto relativo al bando "Rigenerazione Urbana dei centri storici ", per un importo totale 232.000.00€, che vede la riqualificazione di via Roma (sampietrini e taglio del marciapiede lato panifici Pistola). Adesso attendiamo l'esito finale; sempre per il settore dell''Urbanistica parteciperemo al bando: Pianificazione urbanistica".

Per quanto riguarda la delega che Giovanni Sgamma ha alle Infrastrutture e alla Viabilità, il consigliere spiega che: "Entro il mese di ottobre sarò al Ministero "Infrastrutture e trasporti " per cercare 2 finanziamenti: il primo riguardante il finanziamento di un parcheggio multipiano, il secondo per l'installazione di 2 autovelox in entrata e in uscita presso la frazione La Bianca. Ringrazio come sempre l'amico Antonio Giammusso, sempre al mio fianco ogni volta che mi reco presso istituzioni regionali e/o ministeriali. Sono certo che queste sono solo le prime cose che con la vostra fiducia stanno diventando realtà. Mi impegno sin da ora a tenervi informati su tutto ciò che accadrà in futuro".

