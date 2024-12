CERVETERI – Dei tre progetti approvati per l’estate di Campo di Mare targata 2024 se n’è già parlato in settimana. Quello però che preoccupa i residenti è l’area della movida in via Navigatori etruschi. Il sonno dei residenti può conciliare con il divertimento dei giovani? La risposta è: no. Motivo per cui il problema è destinato a ripresentarsi, puntuale, come ogni anno. A maggior ragione dopo l’apertura dell’amministrazione comunale ai privati per realizzare aree food, aree sportive e soprattutto quelle riservate alla movida. Gli abitanti già si fanno sentire a maggio perché temono il solito frastuono fino a notte fonda. Una situazione non molto piacevole per chi vorrebbe godersi le vacanze in piena tranquillità. Gli stessi cittadini avevano proposto alle istituzioni locali di collocare la zona intrattenimento in un luogo più consono, magari distante dalle abitazioni così da equilibrare le esigenze dei ragazzi senza però intaccare la serenità dei villeggianti. Insomma, un argomento di discussione sul quale interviene anche il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare. «Non possiamo non essere favorevoli alla rivitalizzazione della nostra costa – è il pensiero del presidente Enzo Musardo – purché, chiaro, tutto questo non penalizzi la qualità di vita dei cittadini, residenti o di chi è in vacanza sulla costa cerveterana. Sperando che tutto questo possa contribuire a ridurre il degrado ambientale e a migliorare le infrastrutture, specie la viabilità, illuminazione, depuratore, servizi pubblici e igiene. Sperando inoltre che gli esercizi commerciali sul mare possano rimanere aperti tutto l'anno, anche per usufruire dei servizi fuori stagione. Tornando all’area spettacoli, confidiamo che per l'estate venga spostata sul lato nord del lungomare, dove non ci sono abitanti a cui imporre orari assurdi per dormire: tanti residenti al mattino presto vanno a lavorare. Lo scorso anno vennero chiamate spesso le forze dell’ordine per gestire il caos». Ci sarà tempo fino al 20 maggio per la presentazione dei relativi progetti. Le domande dei privati dovranno essere inviate all’indirizzo comunecerveteri@pec.it.

