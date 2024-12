Il Sodalizio dei Facchini piange la scomparsa di Angelo Sordini, facchino di Santa Rosa ciuffo in sesta fila, dal Volo d’angeli fino agli anni ’90. “Del caro Angelo ricordiamo - scrive il Sodalizio nella sua pagina Facebook - le grandi doti umane, la fede e l’attaccamento alla nostra santa e alla sua Macchina. In questo momento di grande tristezza ci stringiamo attorno alla moglie Marisa ai figli Sandro e Serena, alla nuora Daniela e a tutti i famigliari. Che Rosa lo accolga tra le sue braccia per presentarlo dinanzi al Padre Celeste. Riposa in pace, Angelo”.

I funerali si terranno mercoledì alle 14.30 presso la chiesa del Sacro Cuore al Pilastro.