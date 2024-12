Lutto in casa Auser per la morte improvvisa e prematura di Marisa Roberti, storica presidente dell’associazione. Rita Squarcetti, l’attuale presidente dell’associazione, ricorda che Marisa Roberti «ha avuto il pregio di diffondere il nome Auser a Viterbo e nella provincia. Anche se la sua intensa attività sociale si è svolta prevalentemente nello Spi-Cgil, la sua vicinanza e il sostegno ad Auser non sono mai venuti meno. Prodiga di consigli è stata promotrice di collaborazione con Auser l’ultima delle quali è appunto iniziata ieri con una visita a Sutri, insieme a lei. Rivolgiamo un abbraccio affettuoso al suo compagno e nostro amico Giampino». I funerali si terranno domani alle 15 alla chiesa della Sacra Famiglia al Carmine.