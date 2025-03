S. MARINELLA - Continua la collaborazione tra Coalizione Futuro e la consigliera regionale di riferimento, Alessandra Zeppieri di Sinistra Italiana, In merito a due interrogazioni presentate in Regione Lazio dalla stessa Zeppieri che raccolgono le istanze di quella parte di cittadini che hanno a cuore il patrimonio naturale della città. Entrambe le interrogazioni vertono sul Monumento Naturale Pyrgi. Nella prima si sollecita la Regione a informare sullo stato dell’arte della redazione del regolamento dell’area naturale per la quale la Regione, ad una precedente interrogazione, aveva già dichiarato che uno schema di regolamento fosse stato presentato e diffuso presso tutte le aree protette regionali, ma che per carenza di personale e carico di lavoro non si era provveduto alla stesura del regolamento definitivo. Nella seconda interrogazione si manifesta il timore da più parti paventato della vendita del Podere Torretta a Santa Severa, per sapere dall’assessore competente se è in atto la vendita del podere oppure no, se sia una vendita diretta ovvero a trattativa privata, se non si ritenga di contravvenire alla politica di preservazione dell’area e all'essenza stessa di Monumento Naturale procedendo ad una vendita in assenza di regolamento.