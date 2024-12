MONTI DELLA TOLFA - Il meteorologo e vicepresidente Ampro, Antonio Marino traccia le previsioni meteo per il fine settimana ed i giorni di Natale e Santo Stefano nel nostro territorio (in foto i Monti della Tolfa dalla pagina Facebook “Monti della Tolfa”). «La pressione atmosferica sulla nostra penisola sta gradualmente aumentando, grazie all'approssimarsi da ponente dell'alta pressione delle Azzorre. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato - spiega l'esperto meteorologo Antonio Marino - a segnalare la formazione di nubi basse, dovuta alla presenza di elevati valori di umidità relativa nei bassi strati atmosferici. Ciò porterà alla formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta, che potrà interessare, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, le regioni del versante tirrenico e le due isole Maggiori». «Sul nostro territorio sabato (oggi, ndr) il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, dalla serata assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Copertura nuvolosa che potrà risultare essere maggiormente compatta nella giornata di domenica, che sarà caratterizzata da condizioni di cielo nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità». « Il vento si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata. Lo stato del mare è previsto essere da poco mosso sotto costa a mosso a largo. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, la visibilità è prevista essere buona o anche discreta, potrebbe risultare localmente scarsa nottetempo ed al primo mattino». «Dagli ultimi dati elaborati dai centri di calcolo e poi rappresentati graficamente dai modelli di previsione, si evince che, a grandi linee, anche le giornate di Natale e Santo Stefano, saranno caratterizzate da condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso. Nuvolosità che potrà risultare anche compatta e che potrebbe dare origine a locali e deboli pioviggini. La ventilazione sarà assente o si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole. Lo stato del mare è previsto essere quasi calmo o poco mosso, le temperature faranno registrare ancora valori superiori rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, la visibilità sarà buona o localmente discreta, potrebbe risultare scarsa nottetempo ed al primo mattino. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link: www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino. Colgo l'occasione per porgere i miei più sinceri auguri di buone feste a tutti voi lettori ed ai Vostri Cari. Chartered Meteorologist - CMet Vice Presidente e Meteo».

