MONTALTO DI CASTRO - Parapiglia in un bar a Montalto di Castro nel corso di un’accesa lite che si è sviluppata intorno all’ora di pranzo di lunedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, allertati dalla centrale operativa di Tuscania, che a sua volta ha ricevuto la segnalazione al 112 nue.

Immediato l’intervento di una pattuglia che ha riportato la situazione alla calma. Il battibecco è scaturito tra un’avventrice ed altre persone presenti.

In base a quanto ricostruito dai militari, l’avventrice, una giovane romena di 19 anni, avrebbe iniziato a creare disturbo e a molestare gli altri avventori presenti, anche rivolgendo loro richieste di denaro.

Durante il diverbio, la giovane donna si sarebbe scagliata contro la barista, intervenuta per redarguirla circa il suo comportamento. Da lì, in pochi secondi, il caos, che ha messo in allarme i presenti che hanno ritenuto di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il pronto intervento dei militari ha scongiurato epiloghi più gravi.

La giovane romena è stata proposta per il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Montalto di Castro per tre anni.

I militari dell’arma, sempre attenti alle vicende che destano allarme sociale, rispondono con la presenza di pattuglie sul territorio, attuando tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di degrado e a riportare serenità tra la popolazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA