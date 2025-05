MONTALTO - Per il secondo anno consecutivo vedrà coronato il suo sogno. Il 2 giugno a Montalto di Castro un evento in onore del compianto Amerigo Longarini. Grazie all’iniziativa della moglie Manuella Venturelli, arriva nella città castrense un paracadutista d’eccezione, l’alfiere Paolo Filippini, che scenderà con il paracadute e una bandiera italiana di 1600mq dopo aver solcato il cielo di Montalto. Amerigo lo vedrà dall’alto e dall’alto saluterà coloro che non lo hanno dimenticato, tra questi la moglie Manuela Venturelli che con grandi sforzi e tanta determinazione ha voluto, per il secondo anno consecutivo, regalare ad Amerigo questa soddisfazione.

La giornata inizierà alle 9 con la sfilata e l’intervento musicale a cura della “Fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina”; alle ore 9.30 l’alzabandiera a cura della sezione Bersaglieri Angelo Sensoni di Pescia Romana e Montalto di Castro, in onore della Festa della Repubblica; a seguire i saluti istituzionali. Alle ore 10 il grande “Volo del tricolore” di 1600 metri quadri in onore di Amerigo. «Il lancio del volo tricolore è dedicato ad Amerigo - ha spiegato la moglie Manuela Venturelli – Abbiamo approfittato della Festa Nazionale del 2 giugno e della presenza della nostra bandiera, il nostro tricolore, che tanto amava mio marito, per realizzare tutto questo. Adesso Amerigo potrà vedere la bandiera da una prospettiva diversa, dall’alto, salutando coloro che non lo hanno mai dimenticato. Sono riuscita a fargli questo estremo regalo e ne sono felicissima».

©RIPRODUZIONE RISERVATA