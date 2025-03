ALLUMIERE - Dopo le riuscite iniziative per onorare la "Giornata Internazionale della Donna", la delegata alle Pari Opportunità di Allumiere, Alessia Brancaleoni, stila un bilancio positivo e ringrazia le attiviste dell'associazione Snoq, le scuole di Allumiere, gli Amici della Musica di Allumiere e quelli che hanno collaborato alla riuscita della due giorni per la Giornata Internazionale della Donna. "Insieme alle associazioni di Allumiere, in primis e sempre in prima linea il movimento di Snoq, ha voluto mantenere il solito appuntamento con le scuole - spiega la Delegata alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni - venerdì 7 marzo con appuntamento ai giardini di Piazza Filippo Turati ha sfilato un bellissimo corteo con i bambini e le bambine della scuola Primaria, i ragazzi e i ragazzi della scuola Secondaria accompagnati dai tamburi degli Amici della Musica, dalle donne di Snoq e dalle ragazze del Centro di Solidarietà il Ponte di Civitavecchia. Arrivati in piazza abbiamo assistito ad alcune letture dei ragazzi e anche ad una piccola performance sulle note della canzone "Donna ti voglio cantare" di A. Branduardi, momenti importanti di condivisione e, soprattutto, di grande importanza per poter lasciare un piccolo seme di consapevolezza nelle future generazioni. È stato bello, al centro della nostra piazza, vedere tutte le diverse generazione riunite tra i colori delle mimose e la voglia di continuare a mantenere viva la memoria per gli obiettivi raggiunti e la consapevolezza che di strada ce ne è ancora da fare, ma insieme tutto è possibile. Invece la giornata di sabato 8 marzo ha messo al centro la figura di Giulia Farnese attraverso le parole dells scrittrice Roberta Mezzabarba. Grazie alle diverse arti: musica, teatro, scultura e la profumeria artistica la scrittrice ci ha fatto conoscere la forza di una donna che nonostante le imposizioni del suo tempo è riuscita a mantenere viva la sua determinazione senza perdere la sua anima bella". La delegata alle Pari Opportunità conclude poi: "L'8 marzo come il 25 novembre sono due momenti importanti che devono continuare ad avere un'impostazione e una valenza comunitaria".

