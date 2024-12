LADISPOLI - Le fototrappole dovrebbero ormai arrivare a giorni, nel frattempo però, c'è chi continua ad abbandonare rifiuti in strada. E non viene risparmiata nemmeno la Palude di Torre Flavia. Pezzi di mobili sono stati ritrovati proprio all'ingresso dell'oasi naturale, a via Roma. Ad allertare le guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli, gli agenti della Polizia locale. «Se qualcuno riconosce questi mobili in quelli di un suo conoscente o amico, vi preghiamo di suggerire di riprenderseli, perché la vergogna non basta». Non è ovviamente da escludere che i proprietari del mobilio si siano rivolti, come accaduto a Cerveteri, a degli svuota - cantine che anziché conferire il materiale all'isola ecologica lo hanno abbandonato in strada.

