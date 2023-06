FIUMICINO - Si è svolto dal 5 al 9 giugno, presso il Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) di Fiumicino il Corso di Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.) per la qualifica di “Operatore Internazionale”, destinato a 35 frequentatori provenienti da diversi reparti dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Toccato il prestigioso traguardo della duecentesima edizione nazionale, il Corso, anche quest’anno organizzato e diretto dal C.T.R. in collaborazione con il Comitato per la Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), ha goduta della partecipazione di una delegazione della Croce Rossa Italiana guidata della Professoressa Milena Maria Cisilino, presidente della Commissione Nazionale D.I.U. Raggiunta la base fiumicinese, la delegazione è stata accolta dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti, Colonnello Gaetano Fusco, per poi intervenire alla cerimonia di chiusura del Corso e consegna dei diplomi ai 35 neo-Operatori.

«Celebriamo la duecentesima edizione del Corso Operatori Internazionali e sono davvero felice di aver raggiunto un traguardo così importante al Centro Tecnico Rifornimenti, un ente che accompagna Croce Rossa Italiana ormai da moltissimo tempo, dimostrando di aver compreso a pieno l’importanza della diffusione dei principi del Diritto Internazionale Umanitario», ha affermato la Prof.ssa Cisilino nel corso del suo intervento.

«Si prospettano tempi estremamente difficili, caratterizzati da numerosi conflitti – ha concluso la Cisilino riferendosi al ruolo sempre crescente svolto dal D.I.U. negli attuali scenari internazionali – e in casi come questi, di fronte a realtà così complesse, lo studio e la preparazione sono strumenti preziosi per affrontare al meglio le sfide che ci attendono».

A chiudere l’attività, l’intervento del Colonnello Fusco che, in riferimento alla duecentesima edizione del corso D.I.U., ha evidenziato come «il prestigioso traguardo raggiunto oggi da Croce Rossa Italiana coincide con un’altra ricorrenza estremamente significativa per l’Aeronautica Militare, il Centenario della sua fondazione, nel 1923, come Forza Armata autonoma e indipendente».

«Non posso che sentirmi sinceramente onorato – ha chiuso il Col. Fusco – di aver ospitato Croce Rossa Italiana, un’istituzione con la quale il C.T.R. intesse un rapporto di proficua collaborazione ormai da oltre dieci anni, in un giorno così importante». Il Corso di Diritto Internazionale Umanitario per Operatori Internazionali, suddiviso in sessioni specialistiche attinenti le diverse tematiche del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati. Articolato in 30 ore complessive, il percorso formativo comprende lezioni frontali – effettuate da docenti universitari e istruttori della C.R.I. – e lo studio di casi pratici in base alle nozioni apprese e con l’ausilio di tutor qualificati.

Il Centro Tecnico Rifornimenti, alle dipendenze del Sevizio dei Supporti, assicura l’acquisizione, il rifornimento e la gestione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi nei settori della motorizzazione, carbo-lubrificanti auto/avio e ossigeno avio, controlli chimico/fisici, antincendi, C.B.R.N., fotografico e tipografico, garantendo l’assistenza tecnica, logistica e doganale agli Enti ad ai Reparti di tutta la Forza Armata.