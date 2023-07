CIVITAVECCHIA – Il porto di Civitavecchia si prepara ad accogliere la quinta nave Ong. Per domani mattina è infatti attesa la Ocean Viking della Sos Mediterraneè con a bordo 57 migranti sopravvissuti di cui 5 donne, 16 minori e una bimba di 4 anni. Come spiegano infatti dall'organizzazione nei giorni scorsi è stato effettuato un doppio salvataggio, il «7 luglio – scrivono dall’organizzazione -, la OceanViking ha salvato 11 persone dopo un mayday relay. Durante l'operazione, l'equipaggio di Sos Mediterraneè e 11 sopravvissuti hanno avuto un pericoloso incidente con una nave di pattuglia libica che ha sparato a distanza ravvicinata dalle nostre imbarcazioni. Poco dopo il salvataggio di 46 persone, la Ocean Viking ha risposto a un mayday relay su una barca in pericolo in acque internazionali al largo della Libia. Pilotes Volontaires era sulla scena e ha confermato la posizione di una barca in vetroresina alla deriva con 11 naufraghi a bordo. Sono state lanciate due barche di soccorso veloce per evacuare le 11 persone in difficoltà. Tornando verso la Ocean Viking, una pattuglia libica si è avvicinata e ha iniziato a sparare più volte in aria, mettendo in pericolo la vita dell'equipaggio e dei sopravvissuti. 57 sopravvissuti (di cui 5 donne, 16 minori e una bimba di 4 anni) sono sulla OceanViking. Il porto assegnato è Civitavecchia». La macchina dei soccorsi si è già attivata per garantire uno sbarco in sicurezza. La Ocean Viking era già stata a Civitavecchia il 2 maggio, quando sono sbarcati ben 168 migranti in porto.

