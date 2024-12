CERVETERI – La presenza dei granchi blu aveva creato allarme per la carenza delle vongole nelle pescherie e nei supermercati e anche per l’aumento dei prezzi. Ora la situazione dell’avanzata di questa specie aliena preoccupa non poco gli ambientalisti della palude di Torre Flavia alle prese con migliaia di esemplari. Le uova si sono schiuse e ora sono guai per l’ecosistema. «Lo stagno è pieno di granchi blu, ce ne sono a migliaia – testimonia Corrado Battisti, gestore della palude di Torre Flavia per Città Metropolitana di Roma Capitale – e siamo preoccupati. Due anni fa l’avvistamento dei primi esemplari a riva, lo scorso anno qualcuno era stato rinvenuto nel fosso della Piscina di Torre Flavia. Da settimane invece dobbiamo fare i conti con un numero elevatissimo di granchi blu nell’acqua dolce dove vivono tante specie, tra pesci, gamberi e uccelli». Al momento non ci sono rimedi contro gli invasori se non la cattura. «L’unica soluzione – parla sempre Battisti – è confidare negli aironi che solitamente divorano i gamberi della palude che però stanno scomparendo perché mangiati dai granchi. La catena alimentare potrebbe interrompersi a meno che gli aironi, anziché cibarsi di gamberi, non li sostituiscano con i granchi blu. È una situazione da monitorare attentamente». Intanto il governo sta disponendo più risorse per contrastare l’avanzata dei granchi blu e l’arrivo di un commissario ad hoc per l’emergenza. Chiamata anche all’Europa per fungere da alleato in quella che ormai è una vera e propria battaglia, come detto anche da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura. Poi l’annuncio ufficiale sulla «istituzione di un commissario straordinario e di una struttura commissariale per contenere e contrastarne la diffusione» di 10 milioni di euro «per l'attuazione del Piano straordinario di contenimento del granchio blu» e infine «12 milioni di euro a favore delle imprese e dei consorzi della pesca per interventi di rimozione e smaltimento contro il granchio blu».

Prezzi alle stelle

A farne le spese soprattutto telline e vongole divorate dai mostri dell’Atlantico. Meno molluschi in circolazione, prezzi più alti nelle pescherie: una inevitabile conseguenza che ha coinvolto anche le pescherie e i supermercati del litorale nord.

