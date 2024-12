FIUMICINO - Dopo numerose sollecitazioni da parte del Comune di Fiumicino, sono finalmente partiti i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria sulle palazzine Ater situate ai numeri civici 53 e 55 del Lungomare della Salute. Un intervento tanto atteso dai residenti, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 70mila euro. Gli interventi si concentreranno sulla risoluzione delle criticità più urgenti e pericolose. Tra queste, gravi problemi strutturali che interessano i cornicioni, infiltrazioni significative dalle coperture e la rimozione di una canna fumaria, causa di ulteriori infiltrazioni. «Un primo passo per la riqualificazione delle palazzine Ater del nostro territorio – dichiara l’assessore Ater, Angelo Caroccia -. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza degli edifici e migliorare la qualità della vita dei residenti, affrontando le situazioni di degrado che si sono accumulate nel tempo. Continueremo a vigilare affinché vengano attuati ulteriori interventi per migliorare le condizioni degli alloggi popolari», conclude Caroccia.