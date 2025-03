TARQUINIA - La giunta comunale del sindaco Francesco Sposetti ha deliberato la ridefinizione del periodo di svolgimento del mercato stagionale del lido di Tarquinia che si svolge nei mesi estivi e ha individuato la nuova area per l’allestimento dei banchi. La proposta di deliberazione, predisposta dal Settore 8, è stata votata dalla giunta lo scorso 20 marzo (delibera n 48) e prevede il mercato settimanale del lido dalla prima domenica di aprile fino all’ultima domenica di settembre, accorciato cioè di un mese, con la location che si sposta da Viale dei Tritoni a Viale dei Navigatori, «allo scopo - spiega la delibera - di garantire una migliore continuità espositiva ed evitare interferenze con le attività della Chiesa Maria SS.ma Stella del mare».

Il provvedimento, spiega ancora la delibera, rende pertanto necessaria una nuova graduatoria del mercato stagionale settimanale del Lido di Tarquinia, aggiornata, mediante individuazione degli operatori attualmente titolari dei posteggi, che potranno scegliere il posto banco in base alla graduatoria stessa. La giunta ha pertanto approvato la nuova disposizione del mercato settimanale della domenica e festivi del Lido di Tarquinia, approvando lo spostamento dell’area mercatale da Viale dei Tritoni alle aree pubbliche denominate Viale dei Navigatori, nel tratto meglio individuato nella planimetria. La delibera inoltre stabilisce che «la scelta dei posteggi dovrà essere effettuata da tutti gli operatori interessati, consentendo la scelta del posteggio medesimo secondo l’ordine della graduatoria approvata con deliberazione della giunta comunale n. 139 del 06/08/2021 e successivamente aggiornata con determinazione del responsabile n. 643 del 24/06/2022».

«Nella località Lido del Comune di Tarquinia è istituito un mercato stagionale settimanale che ha luogo in corrispondenza del periodo estivo di ogni anno», spiega la delibera che richiama la deliberazione di giunta comunale n. 337 del 14/06/2001, con la quale, in relazione al mercato stagionale venivano approvati gli elenchi e le graduatorie degli assegnatari dei posteggi nel mercato. ”Per effetto dell’ordinanza sindacale n. 23 del 29/05/2020 e della successiva determinazione del responsabile n. 643 del 24/06/2022 il suddetto mercato settimanale era individuato in viale dei Tritoni, nella parte a monte rispetto a piazza Prof. Luigi Capotorti, e nella nuova porzione dello stesso Viale ricompresa tra la medesima piazza e via Pirgi».

Con la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 31/03/2021, l’ amministrazione comunale aveva stabilito che i mercati stagionali del Lido dovessero avere luogo dalla prima domenica del mese di aprile all’ultima domenica del mese di ottobre di ogni anno, mentre ora la nuova giunta ha accorciato il periodo, portandolo a fine settembre.

