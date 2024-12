TARQUINIA - Prendono il via in questi giorni i primi appuntamenti del Natale a Tarquinia. Nella suggestiva piazza Giacomo Matteotti sabato 7 e domenica 8 dicembre arriverà la magia dei mercatini di Natale, mentre l'8 dicembre, alle 17,30 e alle 18,30, la neve "ammanterà di bianco" la città per vivere un'atmosfera unica. Il weekend si arricchirà anche con l’accensione delle luminarie e la sfilata della banda “Giacomo Setaccioli” il 7 dicembre e l'apertura al pubblico della Casa di Babbo Natale al civico 18 di via dei Granari.

Ma non è finita qui. La prestigiosa Fanfara della Polizia di Stato rinnova infatti la sua partecipazione ed attenzione ai progetti dell'associazione umanitaria "Semi di Pace" con il concerto di Natale previsto per domani, 6 dicembre, nel teatro Rossella Falk di Tarquinia, alle 18.30. Un evento che sosterrà il progetto Rondini, operativo presso "La Cittadella" sede dell’associazione presieduta da Luca Bondi. Bella musica, talento e solidarietà saranno gli ingredienti di una serata emozionante. Semi di Pace ringrazia il Comune di Tarquinia per il patrocinio, i musicisti e il maestro e direttore della Fanfara Massimiliano Profili. L’ingresso è con contributo libero di solidarietà. Per prenotare il posto si può chiamare il numero 0766.842709 dalle 9 alle 13 entro oggi, giovedì 6 dicembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA