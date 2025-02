ALLUMIERE - Importante avviso ai residenti di Allumiere, in particolare per i pazienti finora in carico al dottor Iovalè. Il medico collinare è andato in pensione, quindi è possibile il passaggio del medico di Medicina Generale Iovalè al dottor Mauro Mocci e al dottor Amedeo Annibali. La Asl ricorda che per effettuare il cambio dottore e l'assegnazione del nuovo medico di base sarà a disposizione la Medicina di Base distrettuale in via Etruria (non Cup) a Civitavecchia dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 11.30

Inoltre l'assegnazione potrà essere effettuata il lunedì e il mercoledì di pomeriggio dalle 14 alle 16.30 presso la segreteria della Direzione di Distretto 1 in via Etruria a Civitavecchia.

