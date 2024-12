TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia esprime i più sentiti complimenti a Marta De Giorgi, la giovane tarquiniese che ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana insieme ad altri 150 allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. «A Marta, che ha saputo con grande impegno ed entusiasmo ottenere questo primo importante risultato verso la coronazione del suo sogno, va tutto l’affetto dell’amministrazione comunale e della città, orgogliosa dei propri giovani che, attraverso sacrifici e dedizione, riescono a raggiungere i traguardi prefissati», afferma il consigliere comunale Angelo Zacchei. La cerimonia, inoltre, ha assunto una valenza significativa, perché si è svolta a bordo della nave Trieste, che con le sue 38mila tonnellate di stazza per 245 metri di lunghezza, è la più grande imbarcazione a entrare in servizio dal secondo dopoguerra per la Marina Militare Italiana.

