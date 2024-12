«Il Comune di Santa Marinella ha dimenticato Paolo Borsellino nel trentaduesimo anniversario dalla morte». Lo sottolinea Stefano Marino della lista “Io amo Santa Marinella”.

«L'anniversario dei 32 anni dalla strage di via D'Amelio è stato totalmente ignorato dal comune di Santa Marinella – critica Marino – Una ricorrenza così importante meritava indubbiamente di essere celebrata con un evento in cui coinvolgere la cittadinanza, invece il nulla. Mentre molte città italiane, tra cui la vicina Civitavecchia, hanno commemorato l'anniversario a Santa Marinella non si è minimamente pensato ad alcunché. Questa grave dimenticanza fa riflettere sul modello culturale adottato da questa amministrazione, modesto e spesso limitato. Mi auguro che l'opposizione in consiglio comunale, anche essa distratta, depositi un'interrogazione al sindaco ed alla giunta per capire le motivazioni della mancata commemorazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA