CIVITA CASTELLANA - La Commissione per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Civita Castellana da tempo si sta confrontando sui temi più caldi relativi alla presenza dei cattolici nella società, per l’individuazione delle sue basi ideali e favorendo l’incontro tra le diverse esperienze. Non per inseguire una nostalgia ma per un contributo utile alle persone per riscoprire i contenuti dell’agire del cattolico nella “Res pubblica”. Con questi intenti propone una serie di convegni aperti a tutti.

Il 17 febbraio a Rignano Flaminio si è svolto il primo, dal titolo “Ricostruire il Futuro – Nuovi percorsi di impegno politico a 80 anni dal Codice di Camaldoli”. In quell’occasione il vescovo Marco Salvi ha tratteggiato alcuni punti fondamentali. Prima di un contenuto pragmatico, gli uomini del cattolicesimo del secondo dopoguerra sono partiti da un corretto metodo di vivere la loro fede; come questa non sia destinata ad essere rinchiusa in ambiti circoscritti, ma a generare una posizione per ogni ambiente della realtà umana, politica compresa. In secondo luogo come dentro di questa sia stata posta la persona e non lo stato hegelianamente inteso. Infine come l’obiettivo sia di offrire un contributo al bene comune per il vantaggio di tutti.

Il nuovo convegno dal titolo affascinante “Per dare un’anima alla democrazia” si svolgerà nella sala Conferenze della Curia di Civita Castellana in piazza Matteotti, sabato 16 marzo alle 10, con la partecipazione del vescovo Marco Salvi, di Maria Elena Boschi e di Andrea Romizi, sindaco di Perugia, introdotti dal moderatore Sergio Amici, coordinatore della Commissione promotrice.

Boschi, ex ministra, eletta per tre legislature alla Camera dei deputati, attuale vicepresidente della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, proviene da una formazione cattolica, con esperienze da catechista e volontaria.

Romizi, sindaco di Perugia per due mandati consecutivi, è un propulsore di un dialogo fruttuoso tra credenti e non credenti, per individuare un terreno sul quale fondare la convivenza ed il bene comune.

Il convegno sarà una interessante occasione per ascoltare due tra le tante esperienze di cattolici impegnati in politica e per approfondire gli argomenti più appassionanti.

