TARQUINIA - Sabato 20 aprile alle ore 19 Margherita Buy incontra il pubblico del cinema Etrusco di Tarquinia per presentare il suo primo film da regista Volare.

L’opera, in concorso al festival del cinema di Roma, ha incantato gli spettatori italiani per la grazia e la puntualità nel raccontare una fobia così particolare come quella della paura di volare che nasconde molto di più di una mania inconsapevole.

Ispirato ad un racconto autobiografico e alla professione di attrice della regista, si tratta di una commedia da risvolti a tratti esilaranti e malinconici.

L’iniziativa rientra nel progetto di rilancio del cinema Etrusco di Tarquinia, sotto la nuova gestione della società Altri Sguardi srls.

Tante le manifestazioni e gli incontri per riportare il pubblico in sala a godere della bellezza e della fascinazione della settima arte.

© riproduzione riservata