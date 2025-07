LADISPOLI – Cani schierati a Torre Flavia per i salvataggi in mare. Da domani la costa sarà più sicura grazie agli amici a quattro zampe pronti a tuffarsi in caso di necessità, almeno nel week end, per tutta l’estate, in questa parte del litorale. «I nostri cani bagnino – sostiene Pierpaolo Perretta, consigliere comunale e delegato al Demanio marittimo - sono diventati un simbolo di cui non potevamo privarci ed anche questa estate daranno un supporto, grazie al piano di protezione civile, ai nostri turisti e cittadini che nei fine settimana si recheranno nelle bellissime spiagge di Torre Flavia. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Spiagge Sicure” destinato a mettere in sicurezza la costa, oltre che dotarle di quanto necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di sedie job nella zona del lungomare di via Marina di Palo». Per gli esperti essere con questa postazione extra di fronte a Torre Flavia scongiura parecchio le criticità. «È una protezione maggiore – aggiunge Perretta - e sabato saremo presenti per salutare i loro istruttori pronti per un’altra stagione all’insegna della sicurezza». Grazie al piano di salvamento comunale, lo scorso 8 luglio un bagnino incaricato di sorvegliare la spiaggia libera a nord, ha salvato un 19enne. «Lo ringraziamo – aggiunge il delegato – così come la società Noah che ha formato tutti gli assistenti, la protezione civile Dolphin a cui è affidata l’azione di coordinamento ed intervento in casi simili, oltre che il comandante della Guardia Costiera locale Christian Vitale per la gestione del sinistro e per il supporto fondamentale dato. Il mare offre emozioni grandissime e tanto divertimento, ma non bisogna mai smettere di rispettarlo».

