Momenti di paura a Bassano Romano dove una mamma è stata investita insieme al suo bambino di due mesi sul passeggino. Entrambi sono stati trasferiti al Gemelli.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio nei pressi del parco pubblico, nella zona di viale IV Novembre.

Erano circa le 16 quando la donna era a passeggio con il piccolo.

Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente dell’auto, forse abbagliato dal sole sul parabrezza, non abbia visto la mamma e il passeggino. Per fortuna nè lei nè il bambino sono gravi. Rimasti sempre vigili, la donna avrebbe riportato una frattura al polso, mentre il piccolo alcune escoriazioni.

Soccorsi dal 118, i sanitari per precauzione li hanno trasferiti al Gemelli per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

Presenti inoltre la polizia locale e i carabinieri per i rilievi dell’incidente.