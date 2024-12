CIVITAVECCHIA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 21enne, italiano pluripregiudicato, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti nei confronti della madre convivente e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nello specifico, a seguito delle segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112 NUE, dove alcuni passanti preoccupati per aver udito forti rumori e urla provenire da un'abitazione, i militari, sono intervenuti in via Santa Barbara, nei pressi della casa segnalata e hanno fermato e identificato un giovane che aveva poco prima aggredito la madre convivente, che ai militari ha raccontato di aver subito un'aggressione verbale e fisica da parte del figlio. Quest'ultimo, nel corso dell'identificazione, ha cominciato a pronunciare frasi offensive nei confronti dei militari e, con un pugno, ha colpito l'autovettura di servizio.

Raccolti a suo carico gravi indizi di colpevolezza, il 21enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l'indagato è da considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Tale evento si colloca in una più ampia attività di contrasto alla violenza di genere: si ribadisce l'importanza di chiamare il numero di emergenza 112 o di rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina.