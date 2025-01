TOLFA - A causa del maltempo l'appuntamento con il "Jazz è donna" promosso dall'associazione Tolfa Jazz che si doveva svolgere domenica scorsa è stato rinviato. Domenica, infatti, non c'erano le condizioni adatte per svolgere le attività previste dal "Jazz è Donna". "Per godere al meglio dei benefici di queste attività - spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di rimandare l’appuntamento a domenica 26 gennaio. Vi aspettiamo".