Lutto a Ronciglione per la morte improvvisa di Antonino Casano. Ex coordinatore della Lega, conosciuto da tutti, aveva solo 42 anni. Lascia la moglie e due figli piccoli.

«È con profonda tristezza e commozione - scrive la segreteria provinciale della Lega - che abbiamo appreso della prematura scomparsa di Antonino Casano, un amico sincero e una persona di grande valore umano, sempre vicino alla nostra comunità, prezioso e insostituibile. Antonino, conosciuto da tutti per la sua generosità e il suo impegno, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore, desideriamo esprimere, a nome di tutta la Lega provinciale, le più sentite condoglianze alla famiglia Casano. Ci stringiamo a voi - conclude con affetto e vicinanza, consapevoli che Antonino continuerà a vivere nelle nostre memorie e nel nostro cuore».