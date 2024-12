MONTALTO – Attenzione e sicurezza sul territorio: l’impegno dei Carabinieri di Tuscania nella lotta contro la “mala movida” prosegue incessante. Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno intensificato i controlli con l’impiego di un significativo dispiegamento di forze sul litorale viterbese. Sono stati eseguiti otto posti di controllo che hanno consentito l’identificazione di 211 persone, il controllo di 127 veicoli, e il deferimento alla Procura di un giovane romano rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti. Il giovane è risultato positivo all’uso di cannabinoidi: ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo. Sono inoltre stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, un 20enne, trovato in possesso di un grammo di hashish dai carabinieri della stazione di Ischia di Castro, e un 50enne, trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina dai militari della stazione di Montalto. L’attività di controllo della “mala movida” posta in essere dalla Compagnia Carabinieri di Tuscania si inserisce in una più ampia manovra di prevenzione e contrasto dei reati in genere e costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe. Conferma, inoltre, il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto. Il comando della Compagnia di Tuscania rinnova quindi il suo invito a tutti i cittadini a collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Ogni segnalazione, ogni informazione può infatti rivelarsi preziosa per curare e tutelare il territorio. I carabinieri sperano di rafforzare il legame di fiducia con la comunità, creando un ambiente più sicuro e sereno per tutti.

