SANTA MARINELLA – “Apprendiamo con grande piacere, l'intervento della ex collega Paola Rocchi, in merito alla questione dei rifiuti e della raccolta differenziata la quale potrà darci quindi delucidazioni sull'origine del contratto di servizio di igiene urbana, visto che sedeva fra i banchi del consiglio comunale all'atto dell'affidamento.

Oggi quest'amministrazione con l’impegno ed il grande sforzo di molti, cerca di trarre il meglio da quel contratto, a mio avviso molto lacunoso, considerato che, a parer mio, si poteva procedere a fare contratti di servizio in favore della SMS, creando per cui un circolo virtuoso ed economico, sia per la città che l'azienda municipalizzata”. Questo il prologo del delegato ai rifiuti Magliani che risponde alle considerazioni fatte dall’ex consigliere comunale rocchi. “Ma è inutile parlare del passato e di decisioni prese da altri – continua Magliani - per quel che riguarda la Tari tuttavia devo esprimere la mia vicinanza all'onestà intellettuale della Rocchi, la quale non ha gridato allo scandalo, ma ha affermato che sono degli adeguamenti Istat a cui si adeguano tutti i Comuni”. “Il nostro impegno - continua Magliani – non sempre è stato efficace come avremmo voluto, aggravati dal fatto che probabilmente, e non dobbiamo nasconderci nel dirlo, che c'è uno scarso senso civico da parte della popolazione e questo incide molto sul risultato finale. Ora, anche in vista del Pnrr di cui il Comune è destinatario con numerosi finanziamenti, si cercherà di ammodernare le dotazioni per la raccolta e gestione dei rifiuti andando, crediamo, ad incidere positivamente sulla corretta gestione del rifiuto su tutta la catena differenziata ma, certo è, che sul senso civico l possiamo fare ben poco, se non continuare a ribadire alla popolazione che tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Infine – conclude il consigliere Magliani – invito la Rocchi, vista la sua esperienza amministrativa, a porre delle idee efficaci ed innovative a questa amministrazione da libera cittadina, gli stessi saranno sicuramente ben accetti con grande umiltà e senso di responsabilità”.

