LADISPOLI – Il tema che sta a cuore ai pendolari, quello del caos sulla Roma-Civitavecchia, verrà discusso oggi in aula consiliare. L’opposizione in blocco. presenterà una mozione. «La nostra è una città di pendolari – interviene Gianfranco Marcucci, consigliere della lista Ladispoli Attiva - e il treno rappresenta la spina dorsale della mobilità quotidiana. È vero, si tratta di un tema di competenza extracomunale, ma proprio per questo l’amministrazione ha il dovere di farsi sentire e di esercitare pressioni su Trenitalia e Regione Lazio. Chiediamo maggiore attenzione su questo tratto ferroviario». Da tempo la situazione è notevolmente peggiorata, soprattutto nell’ultima estate. I sedili e i corridoi degli scompartimenti sono occupati sempre dai crocieristi. «L’aumento delle corse – aggiunge Marcucci - e il miglioramento della qualità del servizio devono essere al centro delle richieste del nostro territorio. In questa direzione va anche la mozione del Partito Democratico, che abbiamo sottoscritto: una corsa in più notturna, significherebbe tutelare i cittadini, garantire sicurezza ai giovani e migliorare la qualità della vita dell’intera comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA