TOLFA - Lettera d'amore per Tolfa da parte di una turista dalle origini tolfetane. "Domenica sono tornata alle origini: ho trascorso una giornata a Tolfa, il paese dove è nato mio padre, mio nonno, il mio bisnonno etc. Ospite della mia consuocera ho scoperto luoghi meravigliosi mai visti. Dal vicolo del Paradiso abbiamo scattato una foto meravigliosa, poi nel chiosco in piazza, ci siamo gustati un caffè ammirando un panorama mozzafiato. Abbiamo effettuato una passeggiata nel parco e nelle viette interne del paese: forse chi ci abita, chi la vive ogni giorno, non si rende conto di quanto è bella Tolfa. Trasuda storia in ogni angolo e sembra di tornare nel passato. I negozietti con le catane in vetrina, i piccoli alimentari e i bar, in palazzi secolari, i gradini consumati dal tempo ci hanno portati in luoghi incantati, piccole finestre con i fiori sul davanzale, una porta blu, tra muri di pietra e travi di legno. Sono orgogliosa di avere sangue tolfetano: un popolo di artisti, artigiani e lavoratori. Gente semplice con una creatività infinita".

