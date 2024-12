TARQUINIA - La scorsa settimana, il consigliere dell’Università Agraria Fabrizio Federici ha partecipato a Roma a un importante convegno tenutosi nel circolo Canottieri Lazio, dal titolo “Profitto sostenibile – strategie per l’Efficienza Fiscale e l’Innovazione”. «Come delegato dell’Università Agraria di Tarquinia, ho partecipato all’interessante convegno sul grande tema dell’innovazione aziendale indetto dal gruppo di lavoro Antur – dichiara Fabrizio Federici, che lavora come dirigente veterinario presso il Ministero della Salute - scopo dell’evento è stato quello di esporre le tecniche per ottimizzare la gestione aziendale. Questo grazie all’applicazione di nuove strategie, finanziate dai piani di sviluppo e fondi europei, per il miglioramento dell’efficienza energetica, economico-turistico-ambientale e fiscale. Ho relazionato al presidente Riglietti le proposte scaturite durante il convegno – conclude Federici – ad esempio l’utilizzo di fonti rinnovabili, il risparmio energetico e i benefici per l’ambiente. L’Università Agraria deve stare al passo con i tempi e cercare di intercettare i fondi pubblici, in particolare quelli del Pnrr».

