TARQUINIA - L'Università Agraria di Tarquinia conferma la propria contrarietà alle scorie nucleari nella Tuscia. Nel corso dell'ultimo consiglio è stata approvata all'unanimità la mozione sul tema presentata dal consigliere Silvano Olmi, che ha illustrato nei dettagli le motivazioni del documento.

Il consigliere Olmi infatti su delega del presidente Alberto Riglietti che ha sostenuto l'atto e con il supporto dell'assessore all'Ambiente Alessandro Sacripanti, ha partecipato in queste settimane ad alcuni importanti incontri tra cui quello presso la Provincia di Viterbo alla presenza degli amministratori di numerosi comuni. Un impegno importante per la difesa dell’ambiente e del territorio che è stato approvato dall'intero consiglio dell'Università Agraria.

Nel corso del consiglio è stato votato anche il “regolamento per la gestione, il funzionamento e l’utilizzo dei social media istituzionali e del sito internet”, «anche alla luce dei tanti innovativi sistemi web e social media». Il presidente Alberto Riglietti ha espresso parole di soddisfazione per il documento, ed ha riferito in consiglio che l'ente dispone per le comunicazioni e le informazioni di un sito internet al link web; www.agrariatarquinia.it e di una pagina Facebook. Presto il sito internet sarà rinnovato nella veste grafica ed ampliato nei link di ricerca e di consultazione anche di carattere tecnico ed amministrativo, grazie al lavoro del consigliere Fabio Nardi che sta seguendo tutte la fasi del lavoro. Seguiranno e daranno supporto per la comunicazione esterna il consigliere Silvano Olmi e l'assessore Alessandro Sacripanti. Nel frattempo gli uffici sono al lavoro per recuperare anche la pagina Instagram, già in uso negli anni scorsi ed in questo momento non fruibile per motivazioni non derivanti dall'ente. "Il nuovo Regolamento web dell'Università Agraria - ha detto Riglietti - sarà un utile strumento per la comunicazione dell'ente verso gli utenti della comunità di Tarquinia e del territorio».

Non è andata in porto, per l’ennesima volta, invece, l’elezione del presidente del consiglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA