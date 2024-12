Luigi Silipo è il nuovo questore di Viterbo. Succede a Fausto Vinci che passa a dirigere la questura di Latina. Silipo, 56 anni romano, ha diretto la squadra mobile della Capitale dal 2015 al 2021 per poi essere promosso dirigente superiore passando alla Direzione centrale della polizia criminale come consigliere ministeriale. Da maggio 2023 era questore di Macerata.

A Fausto Vinci, che lascia Viterbo dopo circa due anni e mezzo, le parole di ringraziamento e apprezzamento del presidente della Provincia, Alessandro Romoli.

“A nome mio personale e dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo - scrive - intendo rivolgere un sincero ringraziamento al questore Fausto Vinci per l’eccellente lavoro svolto nella Tuscia. Attento e sensibile verso le istanze del viterbese, ha dimostrato una grande disponibilità verso i cittadini, professionalità e presenza sul territorio. Ho avuto il piacere di conoscere approfonditamente il questore Vinci nelle varie occasioni e appuntamenti di carattere istituzionale che ci hanno visti coinvolti: in lui ho trovato una persona sincera, un vero uomo delle istituzioni e servitore della Repubblica. Non solo. Del questore Vinci ho apprezzato anche la grande disponibilità a incontrare i giovani nelle scuole e a dialogare con loro per diffondere la cultura della legalità. Nel ringraziarlo per quanto fatto a Viterbo e provincia, porgo a lui i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico ottenuto a Latina. Non ho dubbi che conseguirà eccellenti risultati anche nella Provincia di Latina. Allo stesso tempo, rivolgo il benvenuto nella Tuscia al nuovo questore di Viterbo Luigi Silipo. A lui – conclude Romoli - confermo la piena disponibilità della Provincia a collaborare costruttivamente per il bene del territorio».