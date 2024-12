Controlli mirati dei carabinieri per contrastare lo spaccio durante la notte bianca di Soriano nel Cimino. Nel corso dei servizi sono stati sequestrati cocaina, hashish e marijuana, un giovane è stato denunciato e un altro arrestato

Domenica scorsa 28 luglio mentre le strade del centro storico erano illuminate per la notte bianca, infatti, i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno svolto servizi di prevenzione dei furti e di contrasto allo spaccio locale di stupefacenti .

Le pattuglie della stazione di via Parisi in particolare hanno effettuato controlli sia tra le aree rurali, sia tra i vicoli dei centri abitati, dove hanno eseguito alcune perquisizioni in abitazioni. I militari hanno segnalato alla prefettura di Viterbo un 28enne del posto quale consumatore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di circa 1,4 grammi di cocaina.

Quindi, nello sviluppo di conseguenti accertamenti, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentunenne di Civita Castellana che in casa aveva circa 12 grammi di hashish.

Infine hanno tratto in arresto in flagranza per lo stesso reato un ventottenne di Corchiano, trovato in possesso di panetto da circa 62 grammi hashish, 48 grammi di marijuana, bilancino elettronico e materiale ritenuto utile al taglio e al confezionamento delle sostanze illecite.

Arresto che è stato poi convalidato dalla competente autorità giudiziaria viterbese.