CERVETERI – Giovani campioni che sognano in grande sulle due ruote. La storia di Lorenzo, campione regionale di ciclocross e di Santiago, pronto per un 2025 da professionista, continuano a entusiasmare lo sport cerveterano. Entrambi vengono considerati dei fenomeni e lo stanno dimostrando a suon di successi. Lorenzo, 16enne, si è laureato da poco campione regionale di ciclocross nella categoria Allievi. È stato il più veloce nella gara di Ostia. L’ultima tappa del Lazio Cross per altro ha consegnato altre due maglie a Lorenzo, tra cui quella di campione provinciale che vanno ad aggiungersi al suo ricco palmares sportivo. Ora si preparerà al meglio per la stagione su strada. A fine marzo è prevista la classica coppa di Monte San Quirico a Lucca e vuole arrivarci da protagonista. Riflettori puntati anche sul fratello Santiago. Il 18enne quest’anno è approdato tra i professionisti firmando con team Vf Group Bardiani-Csf Faizanè. Ed ecco il 5 marzo il primo appuntamento del 2025 con la gara internazionale su strada in Croazia riservata agli Under 23. È un giovane di talento, dotato di spunto veloce e già vincitore di quattro gare nella categoria juniores: La Garibaldina, il Liberazione Juniores, il Gran Premio Sportivi di Loria e la Coppa San Michele. A settembre tra l’altro è arrivato sul podio a Rignano sull’Arno con una gara da protagonista, stando sempre dietro ai migliori e dimostrando l’ottimo momento di forma. Ferraro ha firmato un contratto quadriennale fino al 2028.

