TARQUINIA - Rinnovando quella che è ormai una sua tradizione, l’Istituto San Benedetto di Tarquinia ha celebrato ieri la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa che ha coinvolto tutti gli studenti, sospendendo le attività didattiche per un momento di riflessione sulla condizione femminile.

Come ogni anno, la scuola ha scelto un approccio tematico, analizzando diverse prospettive legate al ruolo della donna nella società e nella storia. L’evento si è svolto venerdì, per motivi di calendario scolastico, con un giorno di anticipo rispetto alla ricorrenza ufficiale, coinvolgendo non solo la comunità scolastica ma anche la cittadinanza.

A partire dalle 8,30, tutte le classi, sia della scuola media che delle superiori, hanno sfilato nel centro storico in un percorso scandito da racconti su figure femminili tratte dalla storia, dalla letteratura e dall’arte.

Ogni tappa, davanti a un edificio simbolico della città, è stata l’occasione per approfondire un tema specifico: dai versi di Vincenzo Cardarelli, recitati ai piedi dell'opera di Emilio Greco, a Rossella Falk, cui è intitolato il teatro comunale; dalle vicende della monacazione, della Monaca di Monza e di Letizia Bonaparte, narrati negli ambienti dei monasteri delle Benedettine e delle Passioniste, al diritto di voto per le donne in piazza Matteotti e Paolo e Francesca all’Alberata. Sino a rivivere, nelle stanze del Museo Archeologico Nazionale, la figura della donna etrusca e visitare – con la speciale presentazione da parte di Giannino Tiziani – la Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi.

Il corteo, guidato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Catone, ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti, incuriositi dall’iniziativa.

Gli studenti hanno indossato un rametto di mimosa e un fiocchetto rosa in segno di sostegno a Tarquinia in Rosa, associazione impegnata nella prevenzione del tumore al seno, le cui rappresentanti hanno preso parte alla manifestazione.

Presente anche l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Tarquinia, Sara Corridoni.

All’iniziativa del San Benedetto per la Giornata della Donna è sempre legato anche un concorso d’arte e quest'anno, in particolare, un contest fotografico: i ragazzi, armati di smartphone o macchinette fotografiche, hanno immortalato scorci tarquiniesi e momenti della mattinata e potranno presentare una singola foto. Spetterà alla scuola scegliere e premiare quelle ritenute più belle.

©RIPRODUZIONE RISERVATA