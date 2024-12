TARQUINIA - Inizia oggi, 12 ottobre, un nuovo percorso organizzato dall’associazione “Cuori blu” di Tarquinia. Coordinato dallo psicomotricista Marco Cecchetti, “L'isola che c'è” è un progetto di psicomotricità per bambini e ragazzi nello spettro autistico e con altre neurodivergenze, strutturato sulla gestione, modulazione e sulla rappresentazione corporea delle emozioni.

Il dottor Cecchetti sarà supportato da Simona Porcu (tecnico ABA in formazione) e da Cintia Scianna (operatore sportivo della disabilità).

Saranno 5 incontri sia per il gruppo bambini (fino a 10 anni) che per il gruppo adolescenti (11-18 anni), quest'ultimo aperto anche ai coetanei neurotipici. Tutti gli incontri si terranno nella Parrocchia di Santa Lucia Filippini. «Cogliamo l'occasione per ringraziare Don Paolo per la disponibilità e l'amicizia che sempre ci dimostra - affermano dall’associazione - Chiudiamo con il ringraziamento più importante, alla Fondazione Carivit che con il suo contributo ci ha permesso di realizzare questo progetto di grande valore per i nostri ragazzi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA