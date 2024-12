LADISPOLI – Un treno per i croceristi ma a prezzo doppio sulla Roma-Civitavecchia. Per questo i turisti continueranno molto probabilmente ad optare per i convogli normali, quelli che prendono tutti i pendolari della fl5 e che costano meno della metà. L’annuncio di Trenitalia da una parte è stato accolto con positività dato che il primo collegamento è previsto al mattino con partenza da Civitavecchia alle ore 09.07 e arrivo a Roma Ostiense alle 10.10; il secondo nel pomeriggio con partenza alle 16.30 da Roma Ostiense e arrivo nella città portuale alle 17.20. Entrambi effettueranno una sola fermata intermedia nella stazione di Roma San Pietro. Dall’altro lato però è il costo a non essere conveniente per i turisti. Il biglietto di una corsa singola ha un costo 10 euro mentre su un regionale chi da Civitavecchia sale in carrozza per raggiungere Roma Termini sborsa 4,60. Semmai è più conveniente fare anche il ritorno con il “Civitavecchia Express” perché il turista dovrebbe sborsare solo 15 euro e non 20. Ma sempre di più che pagare andata e ritorno prendendo le corse regolari. Novità per i bambini da 0 a 4 anni: viaggeranno gratis mentre i ragazzi fino a 12 anni (non compiuti) non pagheranno se accompagnati da un adulto. Il posto a sedere è garantito e al raggiungimento dei 718 posti disponibili per ciascun collegamento, la vendita dei biglietti sarà chiusa. «Certamente ogni iniziativa in più va apprezzata sulla linea fl5 per i nostri cittadini – interviene Biagio Camicia, presidente dell’associazione Consumatori Italiani più Forti Ladispoli-Cerveteri – nello stesso tempo il prezzo del biglietto più alto per i croceristi forse non risolverà del tutto i problemi. A mio avviso occorrono più investimenti e serietà. L’ultimo mese è stato da incubo per lavoratori e studenti per colpa di ritardi e treni cancellati per guasti che spesso sono avvenuti allo scalo di Maccarese-Fregene». Non sono previsti costi aggiuntivi per i bagagli di grandi dimensioni sull’Express mentre sui treni regionali croceristi e pendolari devono lottare ogni giorno per un posto e spesso i sedili, ma anche i corridoi delle carrozze, vengono occupati da valigie e borsoni. E ai poveri utenti non resta che attendere il treno successivo.

