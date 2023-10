LADISPOLI – L’emporio della Caritas verrà dedicato alla memoria di Enzo Crialesi. Un modo per ricordare una figura importante e che ha fatto tanto bene alla comunità di Ladispoli e non solo. Il diacono si era spento il 16 gennaio di quest’anno all’età di 79 anni. Nato a Roviano, in provincia di Roma, il 17 febbraio 1944, era sposato e padre di due figli. Dipendente delle Ferrovie dello Stato, era stato ordinato diacono il 26 ottobre 1997 dal monsignor Antonio Buoncristiani presso la chiesa cattedrale de La Storta. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle ore 11 presso la struttura di via Ugo Foscolo. Crialesi era direttore dell’Ufficio Migrantes sempre per la Diocesi di Porto Santa Rufina. Era per tutti una persona dal cuore buono, molto impegnato nella parrocchia ma anche nel fornire aiuto ai tanti stranieri del territorio, anche ai clochard sparsi in città e appoggiati alla Caritas di via Fermi. L’emporio consente alle famiglie in difficoltà di ricevere dei pacchi di generi alimentari ma anche prodotti per l’igiene personale.

