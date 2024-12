LADISPOLI – Terza tappa con il ciclo di incontri della Polizia di Stato nell’istituto scolastico “Di Vittorio”. Un incontro promosso dalla dirigenza scolastica con lo scopo di informare i ragazzi, nel pieno dell’adolescenza, su molti aspetti della società. Dal cyber bullismo, alle dipendenze da alcol e droghe. Il progetto “Educazione alla legalità” è stato ideato dalla professoressa Rosa Torino, referente per le attività di educazione civica. A tenere le lezioni Gianluca Di Pietrantonio del commissariato ladispolano, criminologo investigativo e forense, analista comportamentale specializzato in psicologia giuridica e investigatore della Polizia di Stato. Ha spiegato agli allievi il concetto di devianza ma, a partire da casi di cronaca e attualità, si è parlato anche di pregiudizi, regole, sanzioni e dipendenze. «Siamo giunti al terzo incontro – sottolinea la dirigente scolastica, Vincenza La Rosa – per queste importantissime iniziative di formazione e informazione che hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti sul valore della legalità e di un’autentica cittadinanza. I nostri allievi saranno chiamati a cimentarsi con il mondo del lavoro, ma la scuola è la loro prima palestra di vita ed è al suo interno che dobbiamo costruire una solida cultura civica capace di dare senso al loro futuro». Parola alla prof Torino. «Crediamo che la conoscenza rappresenti il più efficace antidoto alle dipendenze e alla violenza ma non possiamo rimanere soli nel combattere questa sfida educativa ed etica. Ringraziamo il sostituto commissario Di Pietrantonio e dottoressa Anna Maria Rospo che collabora da anni con il nostro Istituto spiegando agli studenti il valore di una relazione significativa ed efficace con gli altri».

