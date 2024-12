TARQUINIA - Tutte le novità del 2025 per gli imprenditori agricoli in ambito burocratico ed amministrativo, e come affrontarle in maniera digitale, evoluta e completa, risparmiando tempo e dunque dedicandone di più alla produzione.

Sarà questo il tema dell'evento studiato e costruito specificamente per gli imprenditori agricoli, in programma a Tarquinia per sabato 23 novembre, dalle 10,30, presso l'officina agricola Gagni di via Tassoni 16. Sarà presentato in esclusiva per la zona un software per la gestione amministrativa, tecnica, economica e cartografica dell'azienda, prodotto da una realtà con ampia esperienza nell'informatica gestionale applicata all'agricoltura, chiamata Isagri. Non sarà un evento di vendita, ma un aperitivo per presentare le sfide del 2025 e questa opportunità di gestione. Il software si chiama Geofolia e l'officina Gagni lo ha selezionato dopo un accurato studio dei vari software disponibili.

Per informazioni e per la partecipazione, gratuita ma su prenotazione, è attivo il numero 3394961961 (Officina Agricola Gagni)

