LADISPOLI - Hanno aspettato che salisse in auto e poggiasse la sua borsa sul sedile del passeggero per mettere in azione il loro piano. Avrebbero fatto cadere in terra delle monetine per distrarla il tempo necessario di aprire la portiera dell’auto e portarle via la borsa. L’episodio sarebbe avvenuto nel parcheggio di un’attività commerciale in viale Europa. Immediata, ovviamente, la denuncia alle forze dell’ordine. Non è la prima volta, purtroppo, che i malviventi prendano di mira con una scusa i malcapitati. Dal "trucchetto" delle chiavi a quello dello pneumatico bucato.

Nel mirino dei malviventi anche i bagnanti. L'altra mattina una volante della Polizia di passaggio sul lungomare, è stata fermata da un villeggiante che si trovava in spiaggia e aveva notato un uomo aggirarsi tra ombrelloni e asciugamani per sottrarre ai malcapitati gli effetti personali. Gli agenti hanno subito raggiunto l'uomo, un algerino, e lo hanno condotto in commissariato per gli accertamenti del caso. Le vittime, però, nel corso della giornata non hanno presentato denuncia e così la polizia ha rilasciato il borseggiatore.

Non è da escludere che possa aver messo a segno anche dei raid nei supermercati della zona, dato che erano stati segnalati da più persone. Per questo gli agenti stanno verificando con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza se si possa trattare della stessa persona. La Polizia ha comunque intensificato i controlli anche durante le ore diurne sul tutto il territorio comunale.

