TARQUINIA - «Il centro storico di Tarquinia questa sera sarà pieno di musica e concerti, balli nelle piazze, cibo spettacolare e piatti in limited edition, contest, sorprese, negozi aperti. Ci saranno moltissime proposte e sarà straordinario girare per una città così viva, allegra e giovane». Fabio Gagni di “Se Ami Tarquinia” invita tutti a partecipare al Festival Diffuso di Musica Live Le Piazzette, in programma per oggi, sabato 14, a partire dall’ora di cena. Gagni esorta tutti alla partecipazione e a postare foto con l’hashtag #LePiazzetteTarquinia: «Dimostriamo chi sono i tarquiniesi, facciamo vedere quanto può essere forte la comunità. I ristoratori hanno investito idee, tempo e risorse per questa serata, i commercianti fanno la loro parte, e dunque anche noi cittadini stasera dobbiamo svolgere il nostro ruolo, partecipando e dunque valorizzando questo grande impulso a creare un centro storico vivo, attrattivo, giovane, pieno di gente e sorrisi. Ora più che mai possiamo e dobbiamo essere parte di qualcosa di davvero bello che porta il nome della nostra amata città. Se Ami Tarquinia vieni alle Piazzette».

